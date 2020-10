Alluvione cuneese: tirate fuori auto sepolte da metri di terra a Limone Piemonte, immagini impressionanti

A distanza di circa 3 settimane dalla disastrosa alluvione che ha colpito il Piemonte e in particolare l’area del cuneese, sono ancora evidenti e numerosi i danni sul territorio. E tutt’ora si lavora intensamente per ripristinare strade, tunnel, infrastrutture, abitazioni.

Sono impressionanti queste immagini di oggi che arrivano da Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, come ricorderete una delle località più colpite dall’ondata di maltempo di inizio Ottobre. I Vigili del fuoco hanno estratto con escavatori diverse auto ancora sommerse da metri di terra e fango. Alcune anche con alimentazione GPL, per cui si è provveduto a mettere in sicurezza i serbatoi di gas.

Fonte: pagina Facebook Centro Meteo Piemonte

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook