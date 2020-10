Grecia: intensa scossa di terremoto nella notte nel mar Ionio, paura a Zante

Paura in piena notte su Zante e le coste ioniche della Grecia, a seguito di una forte scossa di terremoto. Il sisma, avvenuto alle 01.00 di oggi 22 ottobre, ha interessato il mar Ionio orientale, circa 62 km a sud di Zante e 80 km dalle coste del Peloponneso.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 20 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito chiaramente per diversi secondi su tutta la Grecia occidentale, soprattutto sull’isola di Zante e nelle città di Kyparissia, Filiatra e Navarino.

Paura sulle coste ioniche, dove in tanti sono stati svegliati dai tremori. Fortunatamente non ci sono danni a cose o persone.

Il sisma non è stato avvertito al sud Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

