Meteo: perturbazione in arrivo, domani piogge al nord!

Una nuova ondata di maltempo è alle porte della nostra penisola e si prepara a spazzar via l’anticiclone africano che da inizio settimana sta regalando stabilità e clima mite. Si tratta di una perturbazione atlantica rapida e soprattutto piuttosto blanda. Non si manifesteranno temporali intensi o nubifragi (come invece sarà più probabile ad inizio settimana), bensì assisteremo ad un normale peggioramento autunnale con piogge e neve in montagna.

METEO 23 OTTOBRE 2020 | Il peggioramento avrà inizio sin dalla notte sul nord-ovest: ci aspettiamo piogge via via più diffuse su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Domani, tra pomeriggio e sera, i fenomeni si estenderanno anche a Toscana e nord-est, risultando molto blandi in pianura Padana e più abbondanti sui rilievi. La neve scenderà sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri di altitudine.

Nubi in aumento su Sardegna, Lazio, Marche, Umbria ma ancora senza fenomeni. Stabile al sud dove aumenteranno ulteriormente le temperature, tanto da lambire anche i 25-26°C. Il peggioramento attraverserà il centro-sud durante il fine settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

