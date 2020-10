Previsioni meteo: prossima settimana parte male, forti PIOGGE in arrivo

Accertato ormai il rapido guasto del tempo del week-end, poniamo l’attenzione sull’inizio della prossima settimana. Tra sabato e domenica una vasta saccatura d’aria fredda nord atlantica dilagherà sull’Europa occidentale sin verso la penisola iberica dove porterà un calo sensibile delle temperature e tanto maltempo. Questa massa d’aria relativamente fredda e instabile si muoverà verso est, ovvero verso l’Italia dove farà il suo ingresso nella giornata di lunedì 26.

Saranno le regioni del nord a fare per prime i conti con nubi, piogge e temporali a tratti anche molto forti. I fenomeni giungeranno sin dalle prime ore della giornata di lunedì e diverranno via via più insistenti e forti tra mattina e pomeriggio. Elevato il rischio di temporali tra Liguria, Piemonte, Emilia e Lombardia con annessi locali nubifragi. Tra lunedì sera e martedì il maltempo dilagherà anche sulle regioni centro-meridionali: anche qui non mancheranno temporali e isolati nubifragi, specie sul versante tirrenico (più esposto alle instabili correnti occidentali).

Arriveranno anche forti nevicate sulle Alpi oltre 1200-1300 metri di quota ma soprattutto oltre i 1500-1800 metri dove ci aspettiamo accumuli decisamente ingenti.

Dunque è indubbio che la perturbazione di inizio prossima settimana si rivelerà nettamente più intensa e corposa del rapido passaggio instabile di questo week-end. Pertanto ombrelli a portata di mano, l’autunno è nel pieno delle forze!

Potrebbe interessarti: tra fine mese e novembre serie di perturbazioni in Italia?

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook