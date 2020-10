Coronavirus, Fontana: “Oggi 5.000 positivi e 350 ricoverati in Lombardia”

Il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha preannunciato il bollettino regionale sui contagi registrati nelle ultime 24 ore.

Senza usare troppi mezzi termini Fontana ha definito la situazione attuale “drammatica”. Il Governatore ha detto che in Regione ci sono circa 5 mila positivi in più di ieri, mentre i ricoveri sono a circa 350 unità. Dati decisamente preoccupanti, secondo il Governatore della Lombardia, che dichiara: “chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della libertà in una situazione drammatica. Dobbiamo fare di tutto per impedire un lockdown nazionale”.

Il governatore ha precisato che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati per Coronavirus. “Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha avvertito – a Milano ci sono circa mille nuovi casi.”

A breve saranno disponibili anche i dati Covid a livello nazionale.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook