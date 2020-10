Coronavirus, in Francia oltre 41 mila casi in 24 ore. Esteso il coprifuoco.

Si fa sempre più preoccupante la situazione Covid in Francia, dove nella giornata di ieri è stato registrato un forte incremento di nuovi casi positivi. L’ultimo bollettino ha infatti riportato un numero di oltre 41 mila contagi in 24 ore. Inoltre sono state 162 le vittime e ben 262 i ricoveri in terapia intensiva.

Con questi numeri, la Francia è diventata il secondo Paese dell’Europa occidentale a registrare più di un milione di casi di infezione, secondo i dati della Johns Hopkins University, dopo la Spagna.

Il premier Castex ha dichiarato che il coprifuoco previsto dal 17 ottobre per la regione di Parigi e altre 8 aree metropolitane sarà esteso ad altri 38 dipartimenti (enti in qualche misura simili alle province italiane).

A cura di Francesco Ladisa

