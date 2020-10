Meteo: ombrelli aperti al nord, cede l’anticiclone africano!

L’anticiclone africano ha resistito anche fin troppo in questo dinamico autunno: dopo una settimana stabile e mite il tempo sta nuovamente peggioramento a partire dalle regioni nord-occidentali dove già questa mattina troviamo tante nubi e anche piogge.

Il tempo peggiorerà ulteriormente nel corso della giornata, ma solo sulle regioni settentrionali. Al sud, invece, l’anticiclone resisterà ancora qualche ora tanto regalare la giornata più mite della settimana con temperature fino a 25°C.

METEO 23 OTTOBRE 2020 | Cieli nuvolosi o coperti su tutto il nord e in Toscana. Nubi in aumento su Marche, Lazio, Sardegna, Umbria e Abruzzo. Piogge deboli o al limite moderate su Liguria, Piemonte (specie alto Piemonte), Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia e Toscana settentrionale. Fenomeni molto blandi e isolati su Romagna, basso Piemonte, bassa Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Nevicate sull’arco alpino oltre i 1300 metri.

Stabile invece su tutto il Sud dove le temperature saliranno ulteriormente fino a 24-25°C.

Il tempo è destinato a peggiorare anche sul centro-sud nelle giornate di sabato e domenica, ma il tutto si rivelerà piuttosto fugace e blando.

Un nuovo peggioramento, ben più intenso, arriverà ad inizio prossima settimana, LEGGI QUI >>>

A cura di Raffaele Laricchia

