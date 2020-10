Previsioni meteo: forte maltempo da lunedì, copiose nevicate in montagna

Il tempo è pronto a cambiare sensibilmente su tutta la nostra penisola dopo una settimana grossomodo stabile e mite, specie al centro-sud. L’anticiclone africano sta rapidamente tramontando e sta lasciando spazio ad una rapida incursione instabile atlantica che, proprio in queste ore, sta portando piogge e rovesci al nord.

Si tratta di una perturbazione piuttosto rapida che a breve abbandonerà il settentrione per dirigersi sul centro-sud, dove agirà nella giornata di domani a suon di piovaschi e qualche temporale.

Per fortuna si tratta di una blanda e rapida perturbazione in chiaro stile autunnale, ma l’attenzione è già proiettata all’inizio della prossima settimana come già vi avevamo anticipato.

Tra lunedì 26 e martedì 27 l’Italia sarà investita da una forte ondata di maltempo carica di piogge, temporali e anche locali nubifragi. La massa d’aria molto fresca e instabile interesserà dapprima il nord e la Toscana nella giornata di lunedì, mentre si estenderà al resto della penisola durante martedì. Tutte le regioni verranno interessate da nubi, piogge e vento sostenuto, ma i fenomeni più intensi riguarderanno principalmente Liguria, alto Piemonte, Lombardia, Triveneto, Toscana, Lazio e Campania: ovvero parliamo delle regioni più esposte alle umide correnti occidentali, le quali potranno incorrere in temporali particolarmente intensi.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

TEMPERATURE IN NETTO CALO | La perturbazione causerà un netto calo delle temperature dapprima sull’arco alpino lunedì, a seguire su tutta Italia nella giornata di martedì. La colonnina di mercurio si porterà sui 13-16°C di massima al nord e sotto i 20°C al sud.

Il calo delle temperature favorirà il ritorno della neve in montagna, sull’arco alpino, generalmente oltre i 1000/1200 metri con accumuli molto abbondanti (soprattutto in alta quota).

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook