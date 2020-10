Meteo: risveglio autunnale, il maltempo avanza sul centro-sud

Bel tempo e clima mite improvvisamente sembrano un lontano ricordo: l’alta pressione è stata spazzata via senza preavvisi da una perturbazione atlantica abbastanza rapida e poco intensa che comunque ha riportato l’autunno da nord a sud.

Questa mattina le nubi avvolgono quasi tutta Italia mentre le piogge si concentrano sulle regioni centrali.

METEO 24 OTTOBRE 2020 | Perturbato al centro Italia fino a sera e nel frattempo piovaschi e locali rovesci si estenderanno anche al sud. Saranno coinvolte soprattutto Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, mentre su Calabria tirrenica e messinese potranno svilupparsi deboli pioviggini tra pomeriggio e sera.

Sulle regioni del nord in tempo tenderà gradualmente a migliorare nel corso della giornata.

La perturbazione sarà molto rapida, tanto che nelle prime ore di domenica avrà già abbandonato gran parte della penisola lasciando spazio a cieli più sereni e clima più fresco. Attenzione però: da domani sera il tempo tornerà a guastarsi sul nord-ovest e a seguire, tra lunedì e martedì, anche sul resto d’Italia a causa di una perturbazione ben più intensa di quella attuale.

A cura di Raffaele Laricchia

