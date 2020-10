NASA: importante scoperta sulla Luna sarà svelata a breve

Sale l’attesa per quel che potrebbe rivelarsi una fondamentale scoperta sulla Luna. L’annuncio è arrivato direttamente dalla NASA ma ancora non è ben chiaro quale sarà il tema della scoperta . Tra le poche informazioni diffuse al grande pubblico c’è la data in cui avverrà il grande annuncio: il 26 ottobre 2020.

Nella giornata di lunedì, quindi, la NASA annuncerà in conferenza stampa una scoperta importante riguardante la Luna, il nostro satellite così vicino ma ancora così misterioso. Tutto questo mentre sono in atto i preparativi del programma Artemis che riporterà l’uomo sul suolo lunare.

Non ci sono indizi riguardo questo misterioso annuncio, eccetto uno: l’unico dettaglio fornito riguarda SOFIA, osservatorio aereo nato dalla collaborazione tra l’agenzia aerospaziale americana e la DLR tedesca, realizzato modificando un Boeing 747 di linea. Questo il comunicato della NASA: “Questa nuova scoperta contribuisce all’impegno della NASA per conoscere più a fondo la Luna e supportare così l’esplorazione dello spazio profondo. Con il programma Artemis l’agenzia manderà la prima donna e il prossimo uomo sulla superficie lunare nel 2024, in preparazione del prossimo grande passo, l’esplorazione umana su Marte prevista per l’inizio del prossimo decennio.”

A cura di Raffaele Laricchia

