Nubi e piogge avvolgono il centro, maltempo a breve al sud

Cieli grigi e clima uggioso su quasi tutto il centro Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Sta piovendo in queste ore su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania: fortunatamente non sono in atto fenomeni estremi ma semplici piogge autunnali con isolati rovesci.

Migliora nettamente al nord dove le nubi basse e le nebbie, che stamattina avvolgevano tutta la pianura Padana, si stanno rapidamente diradando. | CONSULTA I SATELLITI |

PEGGIORA AL SUD | La perturbazione avanza verso sud-est, pertanto a breve irromperà anche sulle regioni meridionali. Già la Campania è interessata da nubi e piogge, ma queste a breve transiteranno anche su Puglia e Basilicata. Piogge deboli sulla Calabria tirrenica. Uniche escluse dal peggioramento saranno Sardegna e Sicilia che, tranne qualche nube passeggera, non risentiranno minimamente del maltempo.

DOMANI MIGLIORA | La perturbazione sarà così rapida che nel corso della notte, quando tornerà l’ora solare, le piogge avranno già abbandonato quasi totalmente la penisola. Residue precipitazioni saranno ancora possibili solo su Puglia, Basilicata e Molise, ma con tendenza al rapido miglioramento entro domani mattina.

Attenzione però: un nuovo guasto è imminente e già domani sera raggiungerà il nord-ovest per poi colpire tutta Italia ad inizio prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

