Ritorna l’ora solare, nella notte cambio orario e non per l’ultima volta!

Ci siamo! Nella notte tra 24 e 25 ottobre entrerà in vigore l’ora solare fino al termine dell’inverno, regalandoci, almeno per quanto riguarda domani, un’ora di sonno in più. Le lancette torneranno indietro di un’ora, passando dalle 03.00 alle 02.00.

Col ritorno dell’ora solare il Sole tornerà a sorgere in anticipo, ma al tempo stesso anticiperà anche il tramonto. Ai nostri occhi dunque i minuti di luce si ridurranno ulteriormente e farà buio già a partire dalle 17 circa sulle regioni più orientali come la Puglia o alle 17.30 su quelle più occidentali come il Piemonte.

L’ora legale ritornerà a fine marzo come di consueto, ricordandoci che l’Italia non ha aderito alla riforma sul cambiamento dell’ora. Mentre in altri Paesi dell’UE sarà mantenuto definitivamente l’ora legale di marzo 2021 o quella solare di ottobre 2021 (in base alle proprie preferenze), l’Italia ha deciso di mantenere le cose invariate e conservare sia l’ora legale che quella solare.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>