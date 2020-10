Vietnam in ginocchio: alluvioni storici in atto e oltre 100 vittime

Il Vietnam è ginocchio dopo le ultime violente ondate di maltempo che hanno scaricato accumuli di pioggia straordinari. Già la scorsa settimana vi aggiornavamo della situazione critica e delle numerose vittime, ma negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata.

Quella in atto è considerabile una catastrofe: le piogge torrenziali, con accumuli addirittura superiori ai 1300 mm in diverse località, hanno causato alluvioni storiche in molte aree del Vietnam. Sono almeno 114 le vittime, ma il numero potrebbe cambiare sensibilmente nelle prossime ore e nei prossimi giorni considerando l’alto numero di dispersi.

Centinaia di case sono sommerse dall’acqua fino ai tetti e proprio sui tetti si sono rifugiate molte famiglie.

La situazione è fortemente critica in vista della prossima settimana: sono in arrivo altre piogge torrenziali e temporali estremi su vaste aree del Vietnam, che potrebbero causare un disastro senza precedenti considerate le condizioni altamente precarie di fiumi, terreni e montagne.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>