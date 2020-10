Maltempo, lunga fascia di piogge attraversa l’Italia: nubifragi al nord

Forti piogge e locali temporali stanno colpendo il nord Italia da questa mattina, in particolare Liguria e Lombardia dove gli accumuli di pioggia iniziano a diventare rilevanti e localmente dannosi. Sulla Liguria centrale si registrano fino a 140-150 mm di pioggia, grossomodo nel genovese, mentre sulla Lombardia centro-settentrionale, a ridosso dei rilievi, troviamo accumuli diffusi oltre i 100-150 mm. Segnaliamo una frana a Fiorino, alle spalle di Genova Voltri, che ha creato apprensione lungo la careggiata.

La perturbazione al momento è caratterizzata da una lunga fascia instabile che si muove da ovest verso est. La parte più intensa è senza dubbio quella presente sul nord Italia, ma le piogge si estendono verso sud fin sulla Sardegna.

Nelle prossime ore il maltempo raggiungerà tutto il Triveneto, il centro Italia e, entro domani, anche il sud.

Attenzione a possibili nubifragi tra stanotte e domani mattina tra Toscana, Lazio e Campania. Fenomeni meno forti e disorganizzati sulle regioni adriatiche e al sud in questa prima fase del peggioramento.

MERCOLEDI’ POSSIBILE DEPRESSIONE | L’aria fredda che alimenta questa perturbazione raggiungerà il mar Ionio tra domani sera e mercoledì. Al suo passaggio ci saranno, come detto nel paragrafo precedente, condizioni di maltempo su buona parte del sud ma senza fenomeni eccessivi eccetto la Campania.

Nella giornata di mercoledì, tuttavia l’aria fredda potrebbe scavare una depressione piuttosto intensa nel mar Ionio, la quale porterebbe nuovo maltempo su molte aree del sud, in particolare Sicilia, Calabria e Salento. In questo caso le piogge potrebbero rivelarsi piuttosto intense, specie su crotonese, catanzarese, reggino, catanese, siracusano, messinese, ragusano e leccese. Ma per maggiori approfondimenti su questa depressione ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

///CONFERMATA L’ESTATE DI SAN MARTINO NEI PROSSIMI GIORNI ///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook