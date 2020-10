Meteo: maltempo e rischio nubifragi al nord, domani tocca al sud

Nubi, piogge e temporali stanno interessando il nord-ovest questa mattina, come del resto ampiamente previsto da inmeteo.net. La perturbazione atlantica è in lenta evoluzione verso est/sud-est, pertanto a breve avvolgerà buona parte del nord e anche la Toscana. Splende il Sole, invece, al sud dove il maltempo arriverà dalle prime ore di domani.

METEO 26 OTTOBRE 2020 | Perturbato su tutto il nord con tante nubi e piogge localmente intense. Possibilità di nubifragi su Liguria centrale entro la tarda mattina, alta Lombardia e Trentino tra tarda mattina e pomeriggio. Non escludiamo accumuli di pioggia superiori ai 100 mm sui settori pedemontani.

Tanta neve prevista in montagna nel pomeriggio, specie sulle Alpi centrali oltre i 1000 metri di altitudine: accumuli probabili fino a 70-90 cm. Stamattina la quota neve è ancora superiore ai 1500 metri, ma col passare delle ore l’arrivo dell’aria fredda farà crollare la quota neve fin sui 900-1000 metri tra Lombardia, alto Piemonte e Trentino alto Adige. Neve attesa anche sulle Dolomiti e Friuli Venezia Giulia tra pomeriggio e sera, oltre i 1200-1400 metri.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tra pomeriggio e sera piogge anche su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, in attesa del peggioramento di domani.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook