Moderata scossa di terremoto nel basso Tirreno, tremori sulle isole Eolie

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 26 ottobre 2020, esattamente alle 04.56, nel basso Tirreno. Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.6 mentre la profondità ipocentrale è stata individuata a 32 km nel sottosuolo.

Epicentro in mare aperto, circa 70 km a nord delle coste palermitane ma appena 35-40 km dalle isole di Ustica e Alicudi (isole Eolie). Il terremoto è stato avvertito sulle piccole isole del basso Tirreno in maniera lieve per pochi secondi, mentre non è stato avvertito sulle coste del palermitano.

In quest’area è in atto una sequenza sismica da tre giorni, caratterizzata da molti eventi sismici tra la magnitudo 2 e 3.

A cura di Raffaele Laricchia

