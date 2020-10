Calabria: scossa di terremoto moderata vicino Rossano, trema il cosentino

Una moderata scossa di terremoto è stata avvertita oggi 27 ottobre 2020, esattamente alle 19.49, sulla Calabria ionica nord-orientale, nel cosentino. Il sisma è stato piuttosto profondo, avvenuto a 27 km di profondità, motivo per cui è stato percepito su un raggio abbastanza ampio.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.3, mentre l’epicentro è stato individuato nel mar Ionio ad appena 4 km dal litorale cosentino in corrispondenza di Schiavonea e Rossano.

Tremori e boati sono stati avvertiti su Rossano, Corigliano Calabro, Crosia, Sibari, Acri. Il sisma è stato percepito solo per pochi attimi.

Non ci sono danni a cose o persone.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Corigliano Calabro CS 11 40427 40427 Rossano CS 11 36842 77269 San Giorgio Albanese CS 16 1432 78701 Vaccarizzo Albanese CS 17 1125 79826 Paludi CS 17 1062 80888 San Cosmo Albanese CS 18 591 81479 Crosia CS 19 9762 91241

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook