Campania colpita dal maltempo, nubifragi e allagamenti nel salernitano

La forte perturbazione in transito sulle regioni del sud sta colpendo in maniera particolare la Campania come del resto ampiamente previsto nei giorni scorsi. L’aria fredda proveniente da ovest/nord-ovest sta interagendo con il calore emesso dal mar Tirreno, tanto da scatenare piogge molto intense sulla Campania centro-meridionale.

Le piogge hanno assunto carattere di nubifragio nel salernitano tra la tarda notte e le prime ore del mattino. Si registrano accumuli di pioggia tra i 40 e i 60 mm su diverse località del Cilento e dell’Irpinia. Gli effetti delle forti piogge sono ben visibili nei centri abitati di Baronissi e Mercato San Severino: in entrambe le località si registrano vasti allagamenti, sottopassi allagati e viabilità in tilt. Nelle immagini a corredo dell’articolo, diffuse dalla pagina facebook “Che Tempo Fa“, gli allagamenti a Mercato San Severino.

Nelle prossime ore ancora possibilità di rovesci sul salernitano, ma dalla sera il tempo migliorerà gradualmente su tutta la regione grazie al ritorno dell’alta pressione.

A cura di Raffaele Laricchia

