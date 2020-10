Meteo: il maltempo si sposta al sud, calano le temperature sul centro-nord

L’aria fredda nord Atlantica sta invadendo il Mediterraneo dove alimenta una perturbazione piuttosto incisiva ora in transito sulle regioni del sud. Ieri piogge e temporali avevano avvolto buona parte del nord e del centro Italia, mentre dalla notte il maltempo si è spostato al sud favorendo un graduale miglioramento sui restanti settori.

Resistono residue piogge sul Triveneto (con neve in montagna) ma la tendenza è ad un graduale miglioramento.

METEO 27 OTTOBRE 2020 | Maltempo su Campania, Sicilia e Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia nelle prossime ore. Locali nubifragi sul salernitano. Residue nubi e piovaschi in Abruzzo e Molise, ma migliorerà gradualmente dal pomeriggio. Stessa situazione anche per il Triveneto, mentre sul nord-ovest e Toscana i cieli sono già ampiamente sereni.

Temperature nettamente più fredde sul centro-nord rispetto a ieri: le massime non andranno oltre i 16-17°C, mentre al sud ancora possibili picchi di 20°C in attesa del calo termico del pomeriggio (all’arrivo del fronte freddo).

Nei prossimi giorni è confermato il forte anticiclone delle Azzorre. In questo articolo gli approfondimenti.

A cura di Raffaele Laricchia

