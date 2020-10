Scosse di terremoto lievi tra Piemonte e Lombardia (Voghera, Tortona)

Notte movimentata nel sottosuolo italiano oggi 28 ottobre 2020: dopo le scosse avvertite in Toscana ed il sisma moderato sull’Etna segnaliamo altre due scosse di terremoto avvenute in Piemonte, esattamente nell’alessandrino.

I due movimenti tellurici, entrambi di lieve entità, sono avvenuti alle 05.10 e alle 05.15.

Stando ai dati giunti dall’INGV la prima scossa è stata la più debole con una magnitudo richter 2.4, mentre la seconda (cinque minuti dopo) ha raggiunto la magnitudo richter 2.9. L’ipocentro di entrambe le scosse è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato nell’alessandrino tra Montemarzino, Momperone e Volpedo, a ridosso del confine con la Lombardia.

Entrambe le scosse sono state avvertite nell’area epicentrale, ma senza dubbio maggiormente è stata percepita quella di magnitudo 2.9, anche in un raggio più grande. Secondo le segnalazioni giunte in redazione sono stati avvertiti lievi tremori e boati dalle provincie di Alessandria e Pavia, principalmente da località come Voghera, Tortona e Novi Ligure, distanti poco più di 10 km dall’epicentro.

Naturalmente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Montemarzino AL 1 341 341 Casasco AL 2 129 470 Momperone AL 2 223 693 Pozzol Groppo AL 4 328 1021 Montegioco AL 4 313 1334 Monleale AL 5 566 1900 Brignano-Frascata AL 5 456 2356 Volpedo AL 5 1227 3583 Berzano di Tortona AL 6 157 3740 Cecima PV 6 236 3976 Avolasca AL 6 294 4270 Cerreto Grue AL 6 323 4593 Volpeglino AL 6 148 4741 Godiasco Salice Terme PV 7 3229 7970 Ponte Nizza PV 7 807 8777 Costa Vescovato AL 7 335 9112 Garbagna AL 8 696 9808 Casalnoceto AL 8 980 10788 Sarezzano AL 8 1171 11959 Castellar Guidobono AL 8 399 12358 Castellania AL 8 90 12448 San Sebastiano Curone AL 8 583 13031 Rivanazzano Terme PV 9 5312 18343 Viguzzolo AL 9 3148 21491 Gremiasco AL 10 324 21815 Villaromagnano AL 10 715 22530 Dernice AL 10 185 22715 Bagnaria PV 10 658 23373 Carezzano AL 10 431 23804 Paderna AL 10 220 24024 Sant’Agata Fossili AL 10 425 24449 Rocca Susella PV 10 225 24674 Spineto Scrivia AL 11 337 25011 Carbonara Scrivia AL 11 1122 26133 Montesegale PV 11 298 26431 Retorbido PV 12 1538 27969 Montacuto AL 12 278 28247 Villalvernia AL 12 955 29202 Gavazzana AL 13 180 29382 Tortona AL 13 27437 56819 Val di Nizza PV 13 624 57443 Sardigliano AL 13 406 57849 Codevilla PV 13 997 58846 Pontecurone AL 14 3723 62569 Borghetto di Borbera AL 14 1966 64535 Cassano Spinola AL 15 1731 66266 Cantalupo Ligure AL 15 527 66793 Varzi PV 15 3279 70072 Fabbrica Curone AL 16 656 70728 Torrazza Coste PV 16 1680 72408 Rocchetta Ligure AL 16 200 72608 Fortunago PV 16 390 72998 Voghera PV 16 39421 112419 Albera Ligure AL 17 325 112744 Borgo Priolo PV 17 1474 114218 Borgoratto Mormorolo PV 17 432 114650 Grondona AL 17 510 115160 Stazzano AL 17 2486 117646 Castelnuovo Scrivia AL 18 5274 122920 Valverde PV 18 287 123207 Vignole Borbera AL 18 2182 125389 Montebello della Battaglia PV 18 1628 127017 Serravalle Scrivia AL 19 6128 133145 Casei Gerola PV 19 2500 135645 Pozzolo Formigaro AL 19 4775 140420 Roccaforte Ligure AL 19 136 140556 Calvignano PV 20 122 140678 Novi Ligure AL 20 28154 168832

A cura di Raffaele Laricchia

