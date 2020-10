Tifone Molave colpirà il Vietnam, si teme un disastro senza precedenti

Non c’è un attimo di tregua per il Vietnam, alle prese con una delle più deleterie ondate di maltempo degli ultimi decenni. Le piogge a dir poco eccezionali che da settimane si abbattono costantemente sul Paese hanno causato danni immensi, centinaia di vittime e pesanti effetti sulla stabilità del territorio.

Ma il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare: il temibile tifone Molave, diventato di categoria 3, è pronto a colpire in pieno il Vietnam con conseguenze drammatiche. Il violento ciclone tropicale presenza venti tra 200 e 250 km/h, piogge torrenziali e mareggiate estreme. Negli ultimi giorni il tifone aveva colpito le Filippine causando 12 vittime, dispersi e gravi danni.

Ora sarà il Vietnam l’obiettivo finale del tifone Molave. L’impatto sulle coste vietnamite potrebbe rivelarsi catastrofico sia per l’intensità dello stesso tifone e sia per le condizioni deleterie in cui versa gran parte del Paese dopo le alluvioni dei giorni scorsi. Quel che è peggio è che l’impatto avverrà nell’area più abitata del Paese. Il “landfall” del tifone è atteso nei prossimi minuti, ma le piogge e i venti tempestosi proseguiranno fino a domani.

A cura di Raffaele Laricchia

