Tremori e boati sull’Etna fino a Catania: scossa di terremoto nella notte

Tremori e boati sono stati avvertiti in piena notte sul versante orientale dell’Etna e molte località del catanese, precisamente alle 04.53. Si è trattato di una scossa di terremoto di moderata entità molto probabilmente legata all’attività vulcanica dell’Etna.

Secondo i dati forniti dall’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.2, mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 5 km di profondità. Epicentro sul fianco orientale del vulcano, alle spalle di Fornazzo e Milo. Il sisma è stato nettamente avvertito con boati e tremori che hanno svegliato molte persone in un raggio di 10-15 km. Tremori più lievi ma comunque ben percepibili anche su Giarre, Acireale e fino alle porte di Catania.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Milo CT 6 1087 1087 Zafferana Etnea CT 7 9517 10604 Sant’Alfio CT 8 1582 12186 Santa Venerina CT 10 8592 20778 Giarre CT 12 27659 48437 Mascali CT 13 14282 62719 Piedimonte Etneo CT 14 3963 66682 Riposto CT 14 14838 81520 Linguaglossa CT 14 5403 86923 Pedara CT 14 14102 101025 Trecastagni CT 14 10910 111935 Nicolosi CT 14 7463 119398 Viagrande CT 15 8563 127961 Fiumefreddo di Sicilia CT 15 9623 137584 Ragalna CT 16 3924 141508 Aci Sant’Antonio CT 17 17984 159492 Aci Bonaccorsi CT 17 3524 163016 Castiglione di Sicilia CT 17 3215 166231 Moio Alcantara ME 18 717 166948 Aci Catena CT 18 29851 196799 Randazzo CT 18 10900 207699 Acireale CT 18 52622 260321 Belpasso CT 18 28108 288429 Calatabiano CT 18 5308 293737 Tremestieri Etneo CT 19 20589 314326 Maletto CT 19 3920 318246 San Giovanni la Punta CT 19 23060 341306 Mascalucia CT 19 31958 373264 San Pietro Clarenza CT 19 7743 381007 Biancavilla CT 19 24007 405014 Francavilla di Sicilia ME 19 3945 408959 Valverde CT 19 7840 416799 Bronte CT 20 19172 435971 Malvagna ME 20 733 436704 Camporotondo Etneo CT 20 5023 441727 Santa Maria di Licodia CT 20 7641 449368

A cura di Raffaele Laricchia

