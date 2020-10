Il tifone Molave devasta Filippine e Vietnam: decine di morti e gravi danni

Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del passaggio del tifone Molave sulle Filippine. Almeno 16 persone hanno perso la vita, 22 i feriti e si contano ancora alcuni dispersi, secondo quanto dichiarato dal Centro nazionale per la riduzione e la gestione del rischio disastri (Ndrrmc). Un bilancio diffuso precedentemente parlava di 9 vittime.

Il tifone è transitato sull’Arcipelago delle Filippine all’inizio della settimana con una intensità equivalente ad “uragano di categoria 1”, con venti superiori ai 130 km/h, lasciando una lunga scia di devastazione. Migliaia le persone rimaste senza elettricità, numerose le abitazioni distrutte o danneggiate per effetto dei venti tempestosi e delle inondazioni. Danni enormi anche al settore agricolo.

Footage from our friends house in Hoi An right now. #Typhoon #Molave #Vietnam pic.twitter.com/JUpMNhjFLX

— Richard Jeffrey (@Jeffmondo84) October 28, 2020