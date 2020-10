Scossa vicino Reggio Calabria, avvertito un lieve terremoto al mattino

Una scossa di terremoto di lieve entità è stata avvertita questa mattina, alle 07.27, nella zona di Reggio Calabria. Il sisma è stato debole, con magnitudo richter 2.9 ed ipocentro indivudato a 9 km di profondità.

L’epicentro è stato localizzato su Santo Stefano in Aspromonte, a pochi passi dal Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il sisma è stato avvertito con lievi tremori e boati durati pochissimi istanti in un raggio di 15-20 km. Diverse le segnalazioni dall’area epicentrale di Santo Stefano ed anche da San Roberto e Cardeto. La scossa è stata avvertita debolmente da diverse persone anche a Reggio Calabria, distante circa 15 km dall’epicentro. Sono decine le segnalazioni arrivate dal capoluogo.

Non ci sono danni a cose o persone.

La scossa è stata seguita, alle 07.35, da un altro lieve evento di magnitudo 2.0.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Santo Stefano in Aspromonte RC 1 1263 1263 Sant’Alessio in Aspromonte RC 4 343 1606 Laganadi RC 5 413 2019 Calanna RC 7 934 2953 San Roberto RC 7 1750 4703 Cardeto RC 10 1641 6344 Fiumara RC 11 1018 7362 Sant’Eufemia d’Aspromonte RC 12 4120 11482 Scilla RC 12 4964 16446 Sinopoli RC 13 2089 18535 Bagnara Calabra RC 13 10255 28790 Delianuova RC 13 3352 32142 Campo Calabro RC 13 4536 36678 Scido RC 15 931 37609 Reggio di Calabria RC 15 183035 220644 San Procopio RC 15 534 221178 Villa San Giovanni RC 15 13784 234962 Bagaladi RC 16 1039 236001 Roccaforte del Greco RC 16 476 236477 Cosoleto RC 17 859 237336 Melicuccà RC 17 930 238266 San Lorenzo RC 18 2640 240906 Santa Cristina d’Aspromonte RC 18 929 241835 Condofuri RC 19 5113 246948 Seminara RC 20 2811 249759

A cura di Raffaele Laricchia

