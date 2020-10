Tempeste di neve e vento in Russia, tanti danni e tetti divelti

L’arrivo di un lobo del vortice polare sulla Russia centro-orientale ha creato non pochi disagi su vaste regioni russo-siberiane. L’impatto è stato notevole non solo dal punto di vista termico ma anche per le nevicate e i fortissimi venti.

Le temperature sono crollate sotto lo zero e la neve ha imbiancato vaste aree tra Chelyabinsk, Tjumen e Kurgan. Ma la neve è stata accompagnata da venti tempestosi causati da un forte gradiente di pressione che si è instaurato sull’area da due giorni. Le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h, tanto da causare danni importanti in molte località. Tanti gli alberi abbattuti e i tetti divelti.

A cura di Raffaele Laricchia

