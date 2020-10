Trentino, dal disastro della tempesta Vaia nasce più grande edificio di legno d’Italia

Sono passati due anni dalla devastante tempesta Vaia che travolse il nord-est con venti oltre i 150 km/h e piogge torrenziali. Furono giorni terribili che documentammo con immagini e video che mai avevamo visto prima in Italia. Vaia distrusse ben 42.500 ettari di foreste alpine, corrispondenti a ben 9 milioni di metri cubi di legname.

A distanza di due anni da quel disastro emerge una bella notizia: parte di questo legname non è andato perso e sarà sfruttato per la realizzazione del più grande edificio interamente di legno in Italia. L’edificio sta prendendo forma a Rovereto, in Trentino, e rappresenta un simbolo della rinascita: coi suoi 9 piani per 29 metri costruiti interamente dagli alberi abbattuti da Vaia. Un’altra parte del legname è stato venduto, seppur ancora non del tutto. Il progetto prevede la realizzazione anche di un altro palazzo di cinque piani.

A cura di Raffaele Laricchia

