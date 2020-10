Coronavirus: superata soglia 30mila casi oggi in Italia, tutti i dati del Ministero della Salute

Continuano a crescere i contagi da Covid-19 in Italia. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute infatti sono stati conteggiati 31.084 nuovi casi. Un dato in netta crescita quindi rispetto alla giornata di ieri quando i casi erano stati poco meno di 27mila.

Va sottolineato come anche il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore sia molto elevato, vale a dire 215.085 test. Un numero che rappresenta tra l’altro un nuovo record. Il rapporto positivi-test effettuati è comunque in crescita e fa segnare un 14,5%.

Oggi si registrano anche 199 vittime, 95 nuove unità in terapia intensiva e oltre 1000 ricoveri in strutture ospedaliere. La regione con la maggiore diffusione dei contagi si conferma la Lombardia, dove oggi sono stati 8.950 i nuovi positivi al Covid-19.

Intanto nel pomeriggio, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento sull’analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 in Italia in conferenza stampa al ministero della Salute, ha dichiarato: “L’indice Rt in Italia è a 1,7, ancora in crescita, ed è riferito alla scorsa settimana. Tutte le regioni sono sopra il valore Rt 1 e molte anche significativamente sopra, e questo è un elemento importante”.

A cura di Francesco Ladisa

