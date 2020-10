Grecia, isola di Samos colpita duramente dal terremoto, morti due ragazzi

L’isola di Samos, in Grecia, è stata duramente colpita dal terremoto di magnitudo 7.0 che oggi pomeriggio ha scosso tutto il mar Egeo. Il terremoto ha causato danni enormi e crolli in molti punti dell’isola, la più vicina alla Turchia, ma anche lo tsunami non è passato inosservato. I danni più gravi dell’onda anomala si registrano sulle coste della Turchia.

Samos, distante appena 8 km dall’epicentro del terremoto, ne ha pesantemente risentito e sono numerosi gli edifici crollati o addirittura rasi al suolo. I danni più gravi si registrano sulla costa settentrionale, tra le località di Karlovasi, Avlakia e Samo. Purtroppo dalle ultime notizie diffuse dai media locali sono deceduti due ragazzi di 15 e 17 anni, travolti da un muro crollato durante il terremoto.

A cura di Raffaele Laricchia

