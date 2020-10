Tsunami tra Grecia e Turchia, il mare travolge i centri abitati [VIDEO]

Un disastro inatteso tra Grecia e Turchia: un potentissimo terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito il mar Egeo, scaturendo effetti devastanti sia sulle isole greche del Dodecaneso e sia sulle coste orientali turche.

Il forte movimento tellurico ha causato danni ingenti in un raggio di oltre 50 km, sia in Grecia che in Turchia. Gravi i crolli su Izmir, in Turchia, ma anche l’isola di Samo in Grecia ha subito danni ingentissimi.

Al momento non risultano ancora feriti o vittime, ma considerando gli innumerevoli crolli avvenuti, il rischio è altissimo.

Il terremoto ha anche scatenato uno tsunami di oltre un metro che sta invadendo i litorali turchi e del Dodecaneso.

Un nuovo video impressionante che arriva da Seferihisar, a sud di Izmir (Turchia) mostra l’onda anomala che scorre all’interno dei centri abitati trascinando via qualsiasi cosa presente. Sono attimi di terrore per Grecia e Turchia.



A cura di Raffaele Laricchia

