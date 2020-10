Grecia, tsunami dopo il terremoto colpisce le coste di Samos [VIDEO]

Un video inedito diffuso da poche ore sui social mostra le drammatiche conseguenze del terremoto di ieri pomeriggio nell’Egeo. Il potente sisma ha innescato un’onda anomala (tsunami) che ha colpito le vicine coste di Samos (isola greca del Dodecaneso) e le coste orientali della Turchia. Già ieri vi avevamo mostrato lo tsunami che invade i centri abitati turchi, mentre in questo nuovo filmato vi mostriamo lo stesso fenomeno sull’altra sponda del mare, sull’isola greca di Samos.

L’onda anomala alta circa due metri ha travolto le coste per poi addentrarsi nei centri abitati costieri spazzando via tutto ciò presente per le strade. Fortunatamente il maremoto non è stato forte a tal punto da trascinare via anche le abitazioni (come accaduto in altri terribili eventi passati come in Giappone e in Indonesia). Ecco il video:



Il bilancio delle vittime si aggrava sempre più: sono almeno 26 i decessi ma tanti sono ancora i dispersi sotto le macerie in Turchia. Tutte le vittime sono state causate dai crolli delle abitazioni, mentre l’onda anomala avrebbe provocato solo grandi danni materiali.

Guarda anche: il terremoto in diretta, VIDEO da un laboratorio

A cura di Raffaele Laricchia

