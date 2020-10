Meteo Ognissanti tra Sole, nebbie e nubi basse

L’alta pressione ha preso pieno possesso della nostra penisola, portando condizioni meteo stabili e tipiche dell’autunno da nord a sud: sulle regioni settentrionali, in pianura, troviamo foschie e fitte nebbie, sull’alto Tirreno tante nubi basse e sul resto della penisola tanto Sole.

METEO OGNISSANTI | Il mese di novembre parte dunque con l’alta pressione su tutta Italia. Sarà una domenica soleggiata su gran parte del sud, su tutte le regioni adriatiche fino all’Emilia Romagna e anche su monti e colline.

Discorso diverso per l’alto Tirreno, precisamente per Liguria e Toscana, e la pianura Padana: qui troveremo tante nubi basse (Toscana e Liguria) e foschie/nebbie in pianura Padana, soprattutto a ridosso del Po. Le nebbie saranno particolarmente fitte al primo mattino, per cui prestare la massima attenzione.

Tra mattina e pomeriggio foschie e nebbie tenderanno man mano a dissolversi per poi ripresentarsi al calar del Sole.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La settimana sarà stabile e soleggiata? Ne abbiamo parlato qui >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook