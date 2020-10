Terremoto in Turchia: l’interminabile fortissima scossa ripresa all’interno di un laboratorio

Sono numerose le testimonianze video del fortissimo sisma avvenuto ieri nel Mar Egeo, fra Grecia e Turchia. Molte delle quali frutto di telecamere di sorveglianza all’interno di case e negozi.

Questo video documenta, come altri diffusi in rete, la violenza e la lunga durata della scossa di terremoto che ha colpito Izmir in Turchia. Per le persone che si trovavano in questo laboratorio dolciario, saranno stati sicuramente momenti “interminabili”.

Intanto le ultime notizie dall’Egeo parlano di un bilancio che si è nettamente aggravato. Sono almeno 26 le persone che hanno perso la vita per effetto del terremoto, di cui 24 in Turchia. Circa 800 i feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro per cercare superstiti tra le macerie dei palazzi crollati soprattutto nella zona di Smirne (Izmir).

A cura di Francesco Ladisa

