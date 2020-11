Coronavirus, nuovo Dpcm: coprifuoco alle 18 e stop mobilità regioni, ecco tutte le misure al vaglio

A circa una settimana dall’ultimo decreto che ha introdotto nuove misure stringenti per contrastare la crescita dei contagi da Covid-19 in Italia, si prepara un nuovo DPCM con ulteriore strette su tutto il territorio nazionale.

Le ultime notizie lo danno ormai per certo all’inizio della nuova settimana, probabilmente entro Martedì, dato che nell’ultimo vertice di oggi tra Governo e Regioni è stato deciso un nuovo aggiornamento a domani.

Tra le principali proposte e novità che potrebbero essere inserite nel nuovo dpcm figurano il coprifuoco alle 18 (in tutta Italia), limitazioni alla mobilità regionale e tra regioni, chiusura delle scuole a livello locale in base all’indice di contagiosità (Rt), e altre misure stringenti come lo stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie.

Il coprifuoco vorrebbe dire che a partire dalle 18 sarebbero chiusi i negozi e le persone sarebbero obbligate a rimanere a casa, a eccezione naturalmente di chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed emergenze, da comprovare con autocertificazione.

Tra i provvedimenti allo studio, su proposta delle Regioni, c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli over 70: è una delle ipotesi prospettate da Lombardia, Piemonte e Liguria. Con l’aggiunta del governatore lombardo Attilio Fontana che chiede che le “misure siano omogenee” in tutto il Paese e avvisa: “No ai lockdown locali, se si ferma Milano si ferma la Lombardia”.

Vedremo nella giornata di Lunedì quali saranno le decisioni definitive che porteranno al nuovo decreto legge volto a contrastare l’emergenza Coronavirus.

A cura di Francesco Ladisa

