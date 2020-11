Meteo, settimana dominata dall’anticiclone con tante nuvole e Sole

L’anticiclone continuerà a dominare incontrastato su tutta la nostra penisola per buona parte della settimana in arrivo: le conferme arrivano dai principali modelli matematici che non intravedono alcun tipo di minaccia da parte di perturbazioni atlantiche o artiche quantomeno fino a venerdì 6 novembre.

Ci teniamo a precisamente, ovviamente, che anticiclone non significa necessariamente “Sole e bel tempo”, anzi spesso anche il contrario. Tra autunno e inverno è molto facile che durante i periodi di alta pressione Il Sole venga totalmente coperto da nubi dense e nebbie a tratti molto fitte. Sicuramente tanti di voi in questi giorni stanno costatando questo tipo di tempo grigio e uggioso, specie in pianura Padana e sul lato tirrenico.

Ebbene anche nei prossimi giorni la situazione non cambierà, anzi “peggiorerà” ulteriormente! Lo stazionamento dell’anticiclone sul Mediterraneo causerà un costante aumento dell’umidità, la quale si tradurrà in nubi basse sempre più estese e nebbie sempre più fitte e persistenti. Bersaglio principale delle nebbie sarà la pianura Padana, non solo di notte ma anche di giorno. Foschie e banchi di nebbia possibili anche nelle valli, nelle coste e sulle pianure del centro-sud ma prevalentemente di notte e all’alba.

Il meteo per domani:



Le nubi basse avvolgeranno nei prossimi giorni gran parte del lato tirrenico, soprattutto coste e pianure. Il tempo si rivelerà grigio e uggioso sia di notte che di giorno su Liguria, Toscana, Lazio, localmente in Campania e sulle coste della Sardegna. Possibili addensamenti anche su Calabria e Sicilia tirreniche.

Le uniche escluse da questo grigiore perpetuo sono le regioni adriatiche e quelle ioniche (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia ionica) sebbene non mancheranno locali banchi di nebbia nottetempo.

Il Sole risplenderà anche sui monti da nord a sud, favorendo anche un aumento marcato delle temperature (anche fino a 10-15°C in alta quota. Ovviamente le temperature saranno nettamente più basse laddove insisteranno nubi e nebbie: per esempio in pianura Padana la colonnina di mercurio farà fatica a raggiungere i 12-13°C anche in pieno giorno. Dove splenderà il Sole, come sulle coste adriatiche, si potranno sfiorare i 20°C.

A cura di Raffaele Laricchia

