Conte annuncia Dpcm alla Camera: regioni divise in tre fasce di rischio, coprifuoco confermato

Dopo un nuovo vertice Governo-Regioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto poco fa alla camera illustrando le principali novità del nuovo Dpcm che verrà varato a breve.

Conte ha prima di tutto sottolineato come l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 in Italia risulti molto preoccupante. “C’è il rischio tenuta dei servizi sanitari in alcune regioni e il quadro è grave su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto in alcune regioni e province autonome”, ha detto il Premier.

Per questo si interverrà presto con nuove misure più stringenti, che terranno conto però delle varie situazioni e criticità delle regioni. “Indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio. Alla luce dell’ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in un’ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità”, ha detto Conte.

Per quanto riguarda poi il preannunciato “coprifuoco“, il Premier ha confermato che verranno introdotte limitazioni di spostamenti per la tarda serata, dunque è probabile che l’orario sia quello delle 21 o al più 22.

Nel Dpcm inoltre si prevede la didattica a distanza per le scuole di secondo grado. Nei week end praticamente certa la chiusura dei centri commerciali (ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri). “Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Ora si attende nel pomeriggio il nuovo intervento al Senato.

A cura di Francesco Ladisa

