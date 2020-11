Previsioni meteo: anticiclone a tutta forza, settimana piena di nubi e NEBBIE

Non ci sono grossi cambiamenti all’orizzonte: l’anticiclone continuerà a “poltrire” nel Mediterraneo per buona parte della settimana favorendo condizioni di stabilità e tutte le condizioni meteorologiche tipiche del “bel tempo autunnale”.

La presenza di un campo di alta pressione duraturo e coriaceo sul Mediterraneo è determinante per la formazione di nebbie, foschie e nubi basse in grande quantità: l’umidità si accumula gradualmente (soprattutto su coste, pianure e valli, dove può ristagnare facilmente) e col freddo notturno tipico di questo periodo avviene la condensazione di tale umidità che porta alla formazione dei tanto temuti banchi di nebbia.

Questa situazione si accentuerà ulteriormente nel corso della settimana: ci aspettiamo nebbie sempre più fitte e persistenti in pianura Padana, non solo di notte ma anche di giorno, mentre il versante tirrenico sarà disseminato di nubi basse che renderanno le giornate grigie e uggiose, dalla Liguria alla Calabria. Qualche speranza di Sole in più le avranno le regioni adriatiche e ioniche, ma anche qui saranno possibili nebbie sparse e nubi basse di notte e al primo mattino.

Insomma ci troviamo davanti ad un “bel tempo” che tanto bel tempo non è per tante nostre regioni. Paradossalmente gran parte delle colline e i rilievi saranno costantemente illuminate dal Sole e vedranno le temperature salire più marcatamente rispetto alle pianure.



NOTE INSTABILI AL NORD-OVEST | Nella giornata di mercoledì l’anticiclone sarà sfiorato da una perturbazione diretta sulla penisola iberica. Questa perturbazione potrebbe portare qualche lieve effetto sulle nostre regioni nord-occidentali, ovvero Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e l’arco alpino. Ci aspettiamo solo qualche nube più compatta (anche sui monti) e isolate precipitazioni. Qualche fiocco di neve si vedrà sulle Alpi in alta quota.

QUANTO DURERA’ L’ALTA PRESSIONE? | La stabilità regnerà sull’Italia almeno fino al termine della settimana. Aumentano le possibilità di un lieve peggioramento al sud nel week-end, ma per il momento c’è molta incertezza a riguardo. Certamente non avremo a che fare con grosse perturbazioni in grado di spazzar via nebbie e umidità.

A cura di Raffaele Laricchia

