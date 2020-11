È record: uragano Eta tra Messico e Caraibi, è il ventinovesimo ciclone tropicale del 2020

Il nuovo uragano che sta colpendo il Golfo del Messico, denominato Eta, sancisce un nuovo record storico: si tratta del ventinovesimo ciclone tropicale del 2020 nel solo oceano Atlantico, un dato che supera addirittura il 2005 quando si formarono ben 28 cicloni tropicali. L’uragano Eta ha raggiunto già la categoria 3 e sta seminando gravi danni e piogge alluvionali tra i Caraibi occidentali e i Paesi del centro America.

Piogge torrenziali sono in atto tra Nicaragua e Costa Rica, ma a breve verranno colpite anche Honduras e Guatemala. Eta sta sviluppando raffiche di vento superiori ai 200 km/h e piogge alluvionali su vaste aree: si temono accumuli di pioggia localmente superiori ai 1000 mm entro il termine del peggioramento sugli stati centroamericani.

Questa è la prima volta che un ciclone tropicale atlantico prende il nome di “Eta“: come già spiegammo in questo articolo i nomi dei cicloni atlantici sono già assegnati a priori secondo un ordine deciso dal NOAA. Precisamente sono 21 i nomi scelti, esattamente per quante sono le lettere dell’alfabeto. Quando si esauriscono i classici 21 nomi, si ricorre alle lettere dell’alfabeto greco per assegnarne di nuovi. Ebbene per la prima volta nella storia si è arrivati alla lettera “Eta”, a dimostrazione di quanto eccezionale sia questo 2020 in Atlantico.

A cura di Raffaele Laricchia

