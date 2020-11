Terremoto Egeo: la terra è collassata di circa mezzo metro!

A distanza di oltre 3 giorni dal violentissimo terremoto che ha colpito il Mar Egeo, a cavallo fra Grecia e Turchia, le analisi elaborate dall’USGS sulle deformazioni permanenti innescate dal sisma hanno mostrato che la terra, in seguito proprio alla fortissima scossa sismica, è collassata di quasi mezzo metro.

La mappa delle deformazioni prodotte dal terremoto (a seguire) indica uno spostamento (displacement) di circa 40-45 centimetri di un’area corrispondente più o meno all’isola di Samo, situata poco a sud dell’epicentro del sisma.

Un tale spostamento da un po’ un’idea dell’intensità del terremoto avvenuto nell’Egeo, che ha originato una numerosissima serie di scosse, che molto probabilmente durerà mesi o addirittura anni, proprio come accaduto sul nostro appennino, nel Centro Italia.

Intanto, nell’area di Izmir, che è in assoluto la più colpita e devastata dal terremoto di Venerdì 30 Ottobre, si continua a scavare alla ricerca di dispersi. Il bilancio è salito nelle ultime ore a 93 vittime mentre i feriti ammontano a 994, di cui 155 tuttora ricoverati in ospedale. Tra questi, 10 sono in terapia intensiva e 3 risultano in gravi condizioni. Un bilancio purtroppo destinato ad aggravarsi ancora con il passare dei giorni.

A cura di Francesco Ladisa

