Cronaca: attentato terroristico a Vienna in varie zone della città, “morti e feriti”

Arrivano notizie di cronaca drammatiche dall’Austria: un attentato terroristico è stato sferrato a Vienna nella tarda serata di oggi, con vittime e feriti.

L’attentato sarebbe ancora in corso, ad opera di diversi individui armati, in varie zone della capitale austriaca (probabilmente 6 le aree coinvolte).

Dalle prime ricostruzioni, i primi colpi d’arma da fuoco sono esplosi vicino alla sinagoga, in Seitenstettengasse, e successivamente in altre zone della città. Dopo gli spari, la polizia austriaca ha lanciato un’operazione “su vasta scala” e invitato la gente a stare a casa.

Alcuni media avevano riportato la notizia di sette morti e diversi feriti, ma non è stata confermata dalle autorità. Il bilancio ufficiale è per ora di un morto e 15 feriti, di cui sette in gravi condizioni, oltre a un attentatore ucciso dalla polizia.

Secondo alcune fonti dei media, non confermate dalle autorità, sarebbero stati presi degli ostaggi nell’Hotel Hilton della città. Nel frattempo il centro di Vienna – pieno di gente per l’ultima sera di “libertà” prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza coronavirus – è stato chiuso. Stop alle linee dei trasporti nel primo distretto, con la metropolitana che non effettua fermate nella zona.

A cura di Francesco Ladisa

