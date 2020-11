Meteo, domani giornata carica di nuvole, nebbie e anche instabilità al nord?

L’anticiclone ha ormai preso pieno possesso del Mediterraneo e la nostra penisola sta subendo pienamente i tipici effetti dell’alta pressione in autunno, ovvero tante nebbie e nubi basse disseminate da nord a sud.

Anche domani, 4 novembre, non avremo variazioni di rilievo: un vero e proprio tappeto di nubi avvolgerà tutto il nord Italia e parte del centro, il quale andrà a coprire il Sole per l’intera giornata. In più, in pianura Padana, avremo anche vasti banchi di nebbia molto fitti che ridurranno drasticamente la visibilità.

Tante nubi basse anche sul lato tirrenico dalla Liguria alla Calabria, con pochi momenti di Sole perlopiù tra Lazio e Campania. Ci aspettiamo foschie e addensamenti, al primo mattino, anche su gran parte delle coste del sud e le isole maggiori.

Le uniche note instabili si manifesteranno sul nord-ovest: una lontana perturbazione situata sulla penisola iberica potrebbe portare lievissimi effetti anche su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. In particolare ci riferiamo alla possibilità di lievi pioviggini soprattutto su Liguria centrale, alto Piemonte e alta Lombardia. I fiocchi di neve arriveranno sull’arco alpino in alta quota dopo diversi giorni di Sole.

Maggiori schiarite tra tarda mattina e pomeriggio sulle regioni meridionali e sui monti, mentre gran parte del centro-nord sarà letteralmente avvolto da questa copertura nuvolosa figlia del duraturo anticiclone. Insomma si prospetta una nuova giornata grigia e uggiosa, con tanta umidità e temperature fino a 13-15°C nelle aree coperte da nubi e nebbie, e non superiori ai 19-20°C laddove riuscirà a splendere il Sole.

Quanto durerà l’anticiclone? Arriva il freddo? Ne abbiamo parlato qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

