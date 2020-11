Meteo, tappeto di nuvole basse e nebbie sul centro-nord, è ancora alta pressione

Ennesimo risveglio grigio e uggioso per le regioni del nord e dell’alto Tirreno: l’anticiclone che ricopre mezza Europa è responsabile della formazione dei vastissimi banchi di nebbia che avvolgono la pianura Padana e delle tante nubi basse presenti sul Tirreno.

Come si evince dallo scatto satellitare di questa mattina, è presente un vero e proprio tappeto di nubi e nebbie su quasi tutto il centro-nord, in maniera decisamente più evidente rispetto ai giorni scorsi.

Questo perchè l’umidità aumenta giorno dopo giorno non essendoci ricambi d’aria adeguati, favorendo di conseguenza l’intensificazione di nubi e nebbie.

METEO 3 NOVEMBRE 2020 | Tempo grigio e uggioso su tutto il nord, Liguria, Toscana e Marche per quasi tutta la giornata. Nubi basse ben presenti anche su Calabria tirrenica e localmente sulla Sardegna settentrionale. Maggiori schiarite in arrivo su Abruzzo, Campania, Sicilia, Lazio. Più stabile e soleggiato su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica.

Laddove persisteranno nubi e nebbie le temperature faranno molta fatica ad aumentare, mentre dove splenderà il Sole la colonnina di mercurio salirà sin verso i 19-20°C.

A cura di Raffaele Laricchia

