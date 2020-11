Previsioni meteo, dall’alta pressione al FREDDO dell’est?

Un inizio di novembre piuttosto monotono e statico dal punto di vista meteorologico: l’anticiclone staziona ormai da giorni sul Mediterraneo e gli effetti sulla nostra penisola come nubi basse, nebbie, foschie e serate umide, sono diventate una presenza costante. Vi avevamo anticipato in questo articolo che le cose non cambieranno praticamente per tutta la settimana e, stando agli ultimi aggiornamenti, anche l’inizio della prossima potrebbe rivelarsi anticiclonico e stabile.

COLPO DI SCENA A META’ MESE? Ad ora è davvero difficile tracciare una linea previsionale accurata a lungo termine, ma l’egemonia dell’anticiclone potrebbe non avere vita lunga. Assodato che tutta la prima decade di novembre si rivelerà quasi sempre stabile (sempre con le sue nebbie, le nubi basse e i pochi sprazzi di Sole), la situazione potrebbe improvvisamente cambiare verso metà novembre: in particolare è possibile un indebolimento del vortice polare tra 10 e 15 novembre, capace di facilitare l’erezione dell’anticiclone delle Azzorre verso le alte latitudini. In questo modo assisteremmo alla formazione di importanti campi di alta pressione tra il nord Atlantico e la Scandinavia, che per forza di cose lascerebbero il Mediterraneo più scoperto e in balia di correnti più fredde e instabili.

In questo contesto potrebbe incastrarsi la prima ondata di freddo dell’anno proveniente dall’est Europa: con l’arrivo dell’alta pressione sulla Scandinavia verrebbe a formarsi un tunnel tra l’est Europa e il Mediterraneo, attraverso il quale si incanalerebbe aria decisamente fredda diretta verso l’Italia o l’Europa centrale.

Dunque, in sintesi, la nostra penisola potrebbe fare i conti con un brusco cambiamento del tempo attorno a metà mese: l’alta pressione con le sue nebbie, nubi basse e tempo monotono potrebbe improvvisare lasciar spazio ad un sensibile calo termico, maltempo e nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo.

Per il momento si tratta solo di ipotesi con bassa possibilità di realizzazione, considerata la notevole distanza temporale! L’unica certezza al momento è la costante presenza dell’anticiclone nei nostri cieli per tutto il resto della settimana. Seguiremo con attenzione l’evoluzione meteorologica delle prossime due settimane, per cui restate sintonizzati su inmeteo.net per ulteriori approfondimenti!

A cura di Raffaele Laricchia

