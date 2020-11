Ritirati alcuni prodotti da forno dagli scaffali dei supermercati: ecco l’elenco diffuso dal Ministero della Salute

Dopo il ritiro dal commercio di alcuni lotti di semi di sesamo e cereali la settimana scorsa per la presenza di ossido di etilene, una sostanza potenzialmente nociva per la salute dell’uomo, sul sito del Ministero della Salute sono stati segnalati nuovi prodotti soggetti al richiamo. Anche in questo caso il ritiro è per la presenza di ossido di etilene.

Si tratta di diversi prodotti da forno, di cui vi forniamo l’elenco completo qui sotto:

Focaccine ai cereali antichi con olio extra vergine d’oliva

Produttore: Il Panificio di Camillo

Numero di lotto e di produzione: 050320

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 2,51 kg con 57 pezzi da 44 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Pane multicereali con lievito madre e semi macerati nello yogurt

Produttore: Il panificio di Camillo

Numeri di lotto e di produzione: 050320 – 280220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 5,79 kg con 10 pezzi da 579 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Maxiburger gourmet con lievito madre e topping di semi

Produttore: Il panificio di Camillo e New Catering

Numeri di lotto e di produzione: 100320 – 040320 – 260220 – 210220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni da 2,4 kg con 20 pezzi da 120 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Buns cereali antichi con lievito madre e topping di semi

Produttore: Il Panificio di Camillo

Numeri di lotto e di produzione: 260320 – 130320 – 120320 – 240220 – 250220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 1,8 kg con 18 pezzi da 100 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Focaccia con cerali e semi

Produttore: Bassini

Lotti con scadenza al 03/06/2021 → 243752 – 243750 – 243759 – 243757 – 243753 – 343755

Lotti con scadenza al 24/07/2021 → 246237 – 246235 – 246239 – 246243 – 246245 Lotti con scadenza al 31/08/2921 → 248803 – 248806 – 248808

Confezioni: scatole da 2,7 klg con pezzi da 180 gr

Stabilimento: Antico Forno della Romagna Srl di via Golfarelli 78 – Forlì

Panino hamburger con cereali e semi

Produttore: Bassini

Lotti con scadenza al 31/08/21 → 248802 – 248798

Lotti con scadenza al 02/10/21 → 251148 – 251150 – 251152 – 251154

Lotti con scadenza al 05/06/21 → 244013 – 244020 – 244017 – 244018 – 244028

Lotti con scadenza al 02/10/21 → 251148 – 251150 – 251152 – 251154 Lotti con scadenza al 05/06/21 → 244013 – 244020 – 244017 – 244018 – 244028 Confezioni: scatole da 1,8 kg

Stabilimento: Antico Forno della Romagna Srl di via Golfarelli 78 – Forlì

Nel caso di acquisto di uno o più di questi prodotti si consiglia naturalmente di non consumarli e riportarli presso il punto vendita dove sono stati comprati, per ottenere il cambio con un altro prodotto o la restituzione di quanto speso.

A cura di Francesco Ladisa

