Terremoto dell’Egeo: le vittime salgono a 110, le immagini della distruzione

Aggiornamenti pessimi dalla Turchia, duramente colpita dal terremoto del 30 ottobre. Secondo le autorità locali il bilancio delle vittime è salito rapidamente nelle ultime ore: sono 110 le persone che hanno perso la vita, tutti estratti dalle macerie dei vari edifici che sono crollati. Gran parte delle vittime è stata ritrovata nella zona occidentale della provincia di Smirne.

I feriti sono saliti a 1027, mentre gli sfollati sono decine di migliaia, costretti a vivere in zone allestite per l’occasione. La terra continua a tremare con frequenza, fortunatamente senza violente scosse di assestamento ma con eventi di magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0 della scala richter.

Ricordiamo che la terra è letteralmente sprofondata di mezzo metro in tutto il territorio di Smirne, a seguito del terremoto.

A cura di Raffaele Laricchia

