Uragano Eta raggiunge categoria 5 e punta Nicaragua, si teme un disastro

Il ventinovesimo ciclone tropicale del 2020 (record storico) sta per abbattersi sui Paesi dell’America centrale. Il nuovo uragano si chiama Eta e in pochissime ore è riuscito a salire vertiginosamente di livello, passando da una semplice “tempesta tropicale” ad un uragano di categoria 5. Questo rapido rinforzo è avvenuto nel settore occidentale del mar dei Caraibi, ancora troppo caldo e ricco di energia nonostante ci troviamo ormai ad inizio novembre.

L’uragano Eta ha raggiunto negli ultimi minuti la categoria 5, presentando venti ad oltre 270 km/h e raffiche vicine ai 300 km/h. Attorno all’occhio del ciclone, evidentissimo dal satellite, ruotano le nubi a spirale cariche di piogge alluvionali.

L’intero ciclone è destinato ad abbattersi nelle prossime ore sull’America centrale e precisamente su Nicaragua: lo Stato centramericano potrebbe assistere ad un disastro di grosse proporzioni a causa per tre motivi: i venti estremi, le piogge alluvionali (si prevedono fino a 900-1000 mm di pioggia) e le mareggiate eccezionali.

Si prevedono onde superiori ai 10-12 metri di altezza e, come se non bastasse, ci sarà il classico fenomeno dello “storm surge”, ovvero un totale innalzamento del livello del mare di almeno 3 metri sulle coste del Nicaragua. Tutti i centri abitati costieri saranno dunque sommersi dal mare, con conseguenze devastanti in termini di danni (e si spera non in vite umane).

Entro giovedì il ciclone raggiungerà le Honduras, ma a quel unto sarà notevolmente indebolito.

È stata emessa l’allerta massima sul Nicaragua e la popolazione è stata invitata a trovare riparo in luoghi sicuri.

A cura di Raffaele Laricchia

