Covid-19, il ritorno dell’autocertificazione in vigore dal 5 novembre

In attesa della definitiva ufficializzazione del nuovo DPCM, attesa entro questa sera, è stata già resa pubblica la nuova autocertificazione che tutti i cittadini dovranno scaricare e compilare in base alle proprie esigenze lavorative, di salute o di necessità laddove richiesto.

Questa mattina vi avevamo già anticipato tutte le misure attese nel nuovo DPCM del 4 novembre, il quale prevede nuove restrizioni di entità differente da regione a regione. Per l’esattezza sono state identificate tre fasce contrassegnate da tre colori differenti: rosso (restrizioni pesanti), arancione (restrizioni moderate), giallo (restrizioni leggere).

La nuova autocertificazione (o autodichiarazione) è necessaria a causa delle nuove limitazioni agli spostamenti imposte a tutti i cittadini a partire da domani 5 novembre 2020.

A livello nazionale entrerà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, per cui qualsiasi spostamento necessario, effettuato in quest’arco di tempo, necessiterà dell’autocertificazione (in tutte le regioni italiane).

Nelle regioni con allerta arancione a allerta rossa sarà necessaria l’autocertificazione anche durante il resto della giornata in base ovviamente al tipo di spostamento da effettuare.

Regioni rosse: servirà l’autocertificazione per qualsiasi spostamento dalla propria abitazione, tenendo conto che sarà possibile uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Lo scenario sarà molto simile a quello del primo lockdown.

Regioni arancioni: servirà l’autocertificazione per giustificare l’uscita dal proprio comune di residenza (e indirettamente anche dalla propria provincia o regione) sempre per motivi di lavoro, salute, necessità o uso di servizi attivi non presenti nel proprio comune. Non sarà necessaria per gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza.

Nelle regioni gialle non sarà necessaria l’autocertificazione eccezion fatta per la fascia oraria 22.00 / 05.00.

Ora non resta che attendere le decisioni finali del governo e del comitato tecnico scientifico sul livello di rischio assegnato alle varie regioni italiane.

L’autocertificazione potete scaricarla sul vostro computer da qui (clic con tasto destro del mouse e poi clic su “Salva immagine come”:



A cura di Raffaele Laricchia

