Mercurio torna visibile con la sua coda nel cielo di novembre

Dopo una lunga assenza Mercurio tornerà a farsi vedere nei nostri cieli. Il piccolo pianeta, il più vicino al Sole, era stato protagonista nei cieli della scorsa primavera assieme a Venere, visibili spesso al tramonto in perfetta sintonia.

Gli ultimi giorni di maggio 2020 sono stati i più propizi per osservare Mercurio in tutto il suo splendore, dopodichè è cominciata la sua fase calante durata tutta l’estate e questa prima parte d’autunno.

Nei prossimi giorni Mercurio tornerà a splendere nella volta celeste e sarà ben visibile anche dall’Italia. La miglior visibilità mattutina è attesa l’11 novembre 2020, quando sorgerà un’ora e 41 minuti prima del Sole. Quindi sarà chiaramente visibili con le prime luci dell’alba. Per tutto il mese Mercurio sorgerà prima del Sole e sarà quindi visibile ad est, basso sull’orizzonte.

LA CODA DI MERCURIO | Non tutti sanno che Mercurio possiede una coda molto simile ad una cometa. Essa può essere facilmente osservata attraverso un buon telescopio.

Si tratta di una lunga coda di atomi di sodio, rilasciati dalla sottile atmosfera del pianeta quando viene illuminata dal Sole. Il materiale si disperde nello spazio dando vita ad una stupenda scia luminosa capace di estendersi per oltre due milioni e mezzo di chilometri.

A cura di Raffaele Laricchia

