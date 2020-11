Meteo: tra nebbie, nubi basse e sprazzi di Sole, le previsioni

Ennesima giornata grigia, uggiosa, pienamente autunnale per tante nostre regioni soprattutto sul centro-nord. L’anticiclone domina seppur con qualche lievissima incertezza sul nord-ovest, dove riuscirà a penetrare qualche lieve corrente instabile nelle prossime ore, capace di portare deboli piogge e nevicate sulle Alpi. Queste correnti saranno talmente deboli che non intaccheranno minimamente l’anticiclone col suo carico di nebbie e nubi basse.

METEO 4 NOVEMBRE 2020 | La situazione è quasi identica ai giorni scorsi. Giornata grigia e uggiosa su pianura Padana, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria senza sosta. Nubi in aumento anche sulle Alpi, a causa delle correnti instabili menzionate nel paragrafo precedente. Possibilità di deboli piogge su Liguria centrale, Piemonte, alta Lombardia, e neve sulle Alpi oltre i 1500-1800 metri.

In Val Padana avremo anche tanti vastissimi banchi di nebbia, a tratti molto fitti che inevitabilmente ridurranno drasticamente la visibilità.

Al mattino nubi basse anche su Abruzzo, coste della Campania e Calabria tirrenica, ma con tendenza al dissolvimento nel corso della giornata. Altrove ampie schiarite.

A cura di Raffaele Laricchia

