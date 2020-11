Previsioni meteo, week-end col super-anticiclone!

Sarà un week-end piuttosto insolito per il mese di novembre, caratterizzato da un potente campo di alta pressione disteso su tutta l’Europa centro-meridionale, dall’Italia alla Polonia. A differenza di queste ultime grigie e uggiose giornate assisteremo ad un rinvigorimento dell’anticiclone ed un momentaneo ricambio d’aria che spazzerà via parte dell’umidità che in queste ore avvolge quasi tutta Italia.

Questo piccolo cambiamento permetterà una drastica riduzione delle nebbie e delle nubi basse che avvolgono la penisola, soprattutto il centro-nord dove il Sole sembra essere un ricordo. Questo significa che tra venerdì e domenica tornerà a splendere il Sole su tante regioni, sebbene occorre ricordare che locali banchi di nebbia e nubi basse saranno sempre possibili.

In particolare le nebbie in pianura Padana saranno davvero un osso duro da sconfiggere. Sicuramente avremo un momentaneo dissolvimento delle vaste nebbie quantomeno nelle ore diurne, mentre dopo il tramonto fino all’alba torneranno a disturbare i nostri spostamenti.

Le nubi basse invece presenti sul resto della penisola saranno sconfitte in larga parte, soprattutto in pieno giorno. Molto più facile imbattersi in risvegli grigi (specie all’alba), ma confidiamo nell’arrivo del Sole nel corso delle mattine.

Ancora assenti le piogge e probabilmente latiteranno fino all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni del week-end a cura di Raffaele Laricchia:

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: le massime oscilleranno tra i 16 e i 20°C. I mari saranno calmi o poco mossi, venti deboli o assenti. uniche raffiche moderate attese sulle coste ioniche.

A cura di Raffaele Laricchia

