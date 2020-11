Uragano Eta si abbatte su Nicaragua, almeno tre vittime

Nicaragua, Paese centroamericano bagnato dal mar dei Caraibi, è stato duramente colpito dall’uragano Eta di cui vi avevamo ampiamente parlato nei precedenti aggiornamenti. L’uragano si è abbattuto sulle coste centroamericane nella sua categoria 4, dopo aver sfiorato la 5 pochi istanti prima. Poco importa alla fine: il ciclone tropicale ha colpito Nicaragua con venti medi oltre 220 km/h e raffiche ben oltre i 250 km/h, capaci di strappar via migliaia di alberi e abbattere anche diverse abitazioni, soprattutto le più fatiscenti.

Oltre ai fortissimi venti, sono in atto anche piogge torrenziali con accumuli esagerati: pensate che entro il termine del peggioramento (stasera o al limite domani mattina) cadranno fino a 1000 mm di pioggia su vaste aree del Paese. Anche le mareggiate sono estreme e stanno causando gravi disagi sulle coste: interi centri abitati costieri sono stati inondati a causa dello “storm surge“, ovvero l’onda di tempesta che corrisponde ad un vero e proprio innalzamento del livello del mare di diversi metri.

#Eta has rapidly intensified to a major hurricane with maximum sustained winds of 120 mph. Continued strengthening is expected before it makes landfall along the northeastern coast of #Nicaragua on Tuesday.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/yFRb0ObYHt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020